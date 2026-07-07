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Exposition L’art en duo Salle d’exposition des anciens haras Bannalec

samedi 18 juillet 2026 · Salle d'exposition des anciens haras · Bannalec

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle d'exposition des anciens haras
Adresse
18 Rue de Quimperlé
Ville
29380 Bannalec
Département
Finistère
Tarif

Bannalec

Exposition L’art en duo

Salle d’exposition des anciens haras 18 Rue de Quimperlé Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-18

L’art en duo présentée par Roland Sellin et Jacky Abélard Multi-techniques artistiques qui résume bien l’offre visuelle.

Deux artistes et amis concarnois

Roland Sellin
Sculpteur bois et terre, Peintre, Il est également écrivain Poète, il a d’ailleurs édité un livret de poésie. Durant cette semaine d’exposition, il pourra faire quelques démos.

Jacky Abélard
Sur cette exposition, il ne présente que deux techniques ; L’illustration photographique, série Marine et des tableaux pastels sur le thème des vagues. Il est également photographe. Aujourd’hui il occupe des activités graphiques en tant que croqueur, c’est-à-dire dessiner in-situ.

Entrée libre   .

Salle d’exposition des anciens haras 18 Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 75 24 73 85 

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English :

L’événement Exposition L’art en duo Bannalec a été mis à jour le 2026-06-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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