Exposition L’art en duo Salle d’exposition des anciens haras Bannalec
samedi 18 juillet 2026 · Salle d'exposition des anciens haras · Bannalec
Informations pratiques
Bannalec
Exposition L’art en duo
Salle d’exposition des anciens haras 18 Rue de Quimperlé Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
L’art en duo présentée par Roland Sellin et Jacky Abélard Multi-techniques artistiques qui résume bien l’offre visuelle.
Deux artistes et amis concarnois
Roland Sellin
Sculpteur bois et terre, Peintre, Il est également écrivain Poète, il a d’ailleurs édité un livret de poésie. Durant cette semaine d’exposition, il pourra faire quelques démos.
Jacky Abélard
Sur cette exposition, il ne présente que deux techniques ; L’illustration photographique, série Marine et des tableaux pastels sur le thème des vagues. Il est également photographe. Aujourd’hui il occupe des activités graphiques en tant que croqueur, c’est-à-dire dessiner in-situ.
Entrée libre .
Salle d’exposition des anciens haras 18 Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 75 24 73 85
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English :
L’événement Exposition L’art en duo Bannalec a été mis à jour le 2026-06-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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