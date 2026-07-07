Exposition L’art en duo Salle d’exposition des anciens haras Bannalec

Informations pratiques

Bannalec

Exposition L’art en duo

Salle d’exposition des anciens haras 18 Rue de Quimperlé Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’art en duo présentée par Roland Sellin et Jacky Abélard Multi-techniques artistiques qui résume bien l’offre visuelle.

Deux artistes et amis concarnois

Roland Sellin

Sculpteur bois et terre, Peintre, Il est également écrivain Poète, il a d’ailleurs édité un livret de poésie. Durant cette semaine d’exposition, il pourra faire quelques démos.

Jacky Abélard

Sur cette exposition, il ne présente que deux techniques ; L’illustration photographique, série Marine et des tableaux pastels sur le thème des vagues. Il est également photographe. Aujourd’hui il occupe des activités graphiques en tant que croqueur, c’est-à-dire dessiner in-situ.

Entrée libre .

Salle d’exposition des anciens haras 18 Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 75 24 73 85

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English :

L’événement Exposition L’art en duo Bannalec a été mis à jour le 2026-06-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS