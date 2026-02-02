Concert de Tickles et Split La Ferronnerie Jurançon
Concert de Tickles et Split La Ferronnerie Jurançon samedi 28 mars 2026.
Concert de Tickles et Split
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-28
2026-03-28
TICKLES (Nantes)
https://ticklesticklestickles.bandcamp.com
Après deux EP’s consécutifs, les espiègles Tickles dévoilent enfin leur très attendu premier album. Sans renier l’énergie survoltée de leur noise punk, le quatuor plonge plus profondément dans ses tripes pour livrer un premier disque sombre, rageur et habité, où les textes abordent l’isolement, la peur de l’abandon, les traumas de l’enfance. Neuf titres sincères et intenses, qui ne laisseront personne indifférent.
SPLIT (Rouen)
https://split-hc.bandcamp.com/album/violence-breeds-violence .
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 99 70 09 info@atrdr.net
English : Concert de Tickles et Split
