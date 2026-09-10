Concert de Toni Caillou, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 2e étage · Rennes
Informations pratiques
Concert de Toni Caillou Vendredi 2 octobre, 17h30 Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Avec ses instruments de pierre augmentés par la technologie, Toni Caillou façonne une performance sonore unique à la croisée des traditions instrumentales, de la recherche acoustique et des musiques expérimentales.
Musicien et artiste sonore rennais, Toni Caillou crée ses propres lithophones en schiste et autres roches, percussions accordées inspirées du gamelan indonésien.
En partenariat avec le Festival Maintenant.
Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque
Pierres, machines et vibrations…
Enora Hello
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