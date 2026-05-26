Tomber les clôtures : récréation

équine Maison de quartier de la Binquenais Rennes Vendredi 21 août, 12h00 Ille-et-Vilaine

Entrée Libre.

Ici à lieu la rencontre entre deux femmes. Avec elles, vous partirez à la rencontre de deux juments et de leurs Histoires dans une aventure mêlant musique et théâtre.

Ici à lieu la rencontre entre deux femmes. Avec elles, vous partirez à la rencontre de deux juments et de leurs Histoires dans une aventure mêlant musique et théâtre.

Avec elles, vous partirez à la rencontre de deux terriennes : Deux juments. Entre elles et le reste du monde, un enclos les sépare. Alors, comment traverser le seuil d’une clôture si bien garder ?

Avec nos deux médiatrices, vous serez guidés jusqu’à elles. Vous apprendrez à voir ces grandes animales et, peut-être, à les approcher. Vous découvrirez leur monde et les gestes possibles pour entrer en interaction avec elles. Avec vos compagnonnes et compagnons de routes, vous franchirez des clôtures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-21T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-21T21:00:00.000+02:00

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Maison de quartier de la Binquenais place bir-hakeim 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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