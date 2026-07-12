Concert de Tribute to Steps Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert de Tribute to Steps

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-30 20:30:00

fin : 2027-04-30

Date(s) :

2027-04-30

Steps Ahead est l’un des groupes majeurs du jazz fusion des années 1980. Fondé

autour du vibraphoniste Mike Mainieri, le groupe est né de jam sessions au club

Seventh Avenue South à New York, tenu par les frères Brecker. À l’origine appelé Steps,

il adopte ensuite le nom Steps Ahead et devient une référence du jazz électrique

moderne.

Steps Ahead a réussi à relancer le jazz fusion après l’âge d’or de Weather Report et

Return to Forever. Leur musique combine virtuosité instrumentale, groove funk et rock,

harmonies sophistiquées, sonorités électroniques innovantes, notamment le

Synthivibe de Mainieri.

Cinq talentueux musiciens ont décidé de rendre hommage à ce groupe phare des

années 80, notamment Bruno Rousset qui joue sur le même modèle de vibraphone que

le leader de Steps Ahead !

Boisson et petite restauration sur place avec L’instant café .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Concert de Tribute to Steps

L’événement Concert de Tribute to Steps Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau