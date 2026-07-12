Concert de Tribute to Steps Salle des Fêtes Lescar
vendredi 30 avril 2027 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Concert de Tribute to Steps
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-30 20:30:00
fin : 2027-04-30
Date(s) :
2027-04-30
Steps Ahead est l’un des groupes majeurs du jazz fusion des années 1980. Fondé
autour du vibraphoniste Mike Mainieri, le groupe est né de jam sessions au club
Seventh Avenue South à New York, tenu par les frères Brecker. À l’origine appelé Steps,
il adopte ensuite le nom Steps Ahead et devient une référence du jazz électrique
moderne.
Steps Ahead a réussi à relancer le jazz fusion après l’âge d’or de Weather Report et
Return to Forever. Leur musique combine virtuosité instrumentale, groove funk et rock,
harmonies sophistiquées, sonorités électroniques innovantes, notamment le
Synthivibe de Mainieri.
Cinq talentueux musiciens ont décidé de rendre hommage à ce groupe phare des
années 80, notamment Bruno Rousset qui joue sur le même modèle de vibraphone que
le leader de Steps Ahead !
Boisson et petite restauration sur place avec L’instant café .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Concert de Tribute to Steps
L’événement Concert de Tribute to Steps Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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