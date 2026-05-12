Moissac-Vallée-Française

CONCERT DE TRIO ALFA

la Boissonnade Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Deux voix de femmes en harmonie, celles des sœurs Loubersac, accompagnées à la guitare par Frédéric Anthouard. Leur répertoire est scellé de chansons d’autrefois, de chants traditionnels du monde, de chants révolutionnaires ; quelques compositions viennent faire la virgule…

Le trio ALFA en concert, dimanche 12 juillet à 20h30 au temple de la Boissonnade de Moissac VF. Participation libre. En partenariat avec la Fédération des Ecoles de Musique des Hauts Gardons

Deux voix de femmes en harmonie, celles des sœurs Loubersac, accompagnées à la guitare par Frédéric Anthouard. Leur répertoire est scellé de chansons d’autrefois, de chants traditionnels du monde, de chants révolutionnaires, de tout ce qui les touche, les exaspère ; quelques compositions viennent faire la virgule… Ils interprètent ce qu’ils ont choisi ou écrit, les cordes vocales et de guitare chargées d’émotion. Leur inspiration n’est pas religieuse, mais spirituelle parfois, réaliste souvent, émotive toujours. Un trio qui prend aux tripes. .

la Boissonnade Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie fedemusique48@gmail.com

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English :

Two women?s voices in harmony, those of the Loubersac sisters, accompanied on guitar by Frédéric Anthouard. Their repertoire includes songs of yesteryear, traditional songs of the world and revolutionary songs, with a few compositions thrown in for good measure…

L’événement CONCERT DE TRIO ALFA Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère