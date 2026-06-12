CHANT DE BRETAGNE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, GWERZ & KAN BREIZH Moissac-Vallée-Française
CHANT DE BRETAGNE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, GWERZ & KAN BREIZH Moissac-Vallée-Française lundi 10 août 2026.
Moissac-Vallée-Française
CHANT DE BRETAGNE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, GWERZ & KAN BREIZH
Temple de la Boissonnade Moissac-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Concert de chants sacrés et populaires, en français ou en breton, en solo ou en duo. Un voyage de 10 siècles dans la tradition populaire orale de Bretagne, avec des complaintes anciennes et des chants poétiques contemporains.
Concert de chants sacrés et populaires, en français ou en breton, en solo ou en duo. Un voyage de 10 siècles dans la tradition populaire orale de Bretagne, avec des complaintes anciennes et des chants poétiques contemporains.
La gwerz bretonne un chant unique au monde
Ce programme vous fait découvrir la gwerz (complainte bretonne), une forme de chant dramatique, empreinte de sacré et de fantastique véritablement unique au monde, que certains comparent au blues ou au fado. Dans ces chants ancestraux ou nouveaux, les poissons ont quelques pouvoirs merveilleux, les phoques voient des miracles et les oiseaux portent les nouvelles au front.
* Vous entendrez ainsi les récits de faits prodigieux sur l’île d’Ouessant, de marins bretons qui font de la dentelle, de la légende d’une ville engloutie.
* Mais aussi des cantiques et chants sacrés sur la communion des saints, la rédemption d’un criminel ou les moines celtes chasseurs de dragons.
* Et enfin, des chants populaires anciens tirés de la culture paysanne qui évoquent l’amour filial ou la promesse de noces.
Certains textes sont tirés du Barzhaz Breizh la bible du chant de Bretagne publié il y a 200 ans d’autres de la transmission orale et quelques-uns enfin ont été écrits récemment dans l’esprit de cette tradition millénaire. Tous les chants du concert sont interprétés sur des airs traditionnels bretons et celtiques.
Au chant
Axel Perret chanteur né dans une famille de musiciens et aux attaches familiales cévenoles, il s’est formé au conservatoire de musique de Quimper (Finistère) et auprès de chanteurs traditionnels de Bretagne.
Karen Tréguier petite-fille de chanteur traditionnel de Haute-Cornouaille (Finistère), elle pratique le chant breton à écouter et à danser depuis plus de 20 ans.
Les chants nouveaux du concert ont été écrits par le poète breton Jonas Dagorn (1968-2024). .
Temple de la Boissonnade Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 13 46 58 76 naesh.poa@laposte.net
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English :
Concert of sacred and popular songs, in French or Breton, solo or duo. A 10-century journey through the popular oral tradition of Brittany, with ancient laments and contemporary poetic songs.
L’événement CHANT DE BRETAGNE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, GWERZ & KAN BREIZH Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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