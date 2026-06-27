Informations pratiques

Moissac-Vallée-Française

BELINE SONG EN CONCERT

Temple de la Boissonnade Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Jazz, Swing, Bossa, l’amour dans tous ses états, de Trénet à Toto, de Gainsbourg à Dutronc, de BB King à Bill Withers et tant d’autres…

Beline song en concert, samedi 1er août, à 19h, au Temple de la Boissonnade.

Jazz, Swing, Bossa, l’amour dans tous ses états, de Trénet à Toto, de Gainsbourg à Dutronc, de BB King à Bill Withers et tant d’autres… .

Temple de la Boissonnade Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 44 71 31

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English :

Jazz, Swing, Bossa, love in all its forms, from Trénet to Toto, from Gainsbourg to Dutronc, from B.B. King to Bill Withers, and so many others…

L’événement BELINE SONG EN CONCERT Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère