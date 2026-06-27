BELINE SONG EN CONCERT Moissac-Vallée-Française
samedi 1 août 2026 · Moissac-Vallée-Française
Informations pratiques
Moissac-Vallée-Française
BELINE SONG EN CONCERT
Temple de la Boissonnade Moissac-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Jazz, Swing, Bossa, l’amour dans tous ses états, de Trénet à Toto, de Gainsbourg à Dutronc, de BB King à Bill Withers et tant d’autres…
Beline song en concert, samedi 1er août, à 19h, au Temple de la Boissonnade.
Jazz, Swing, Bossa, l’amour dans tous ses états, de Trénet à Toto, de Gainsbourg à Dutronc, de BB King à Bill Withers et tant d’autres… .
Temple de la Boissonnade Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 44 71 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jazz, Swing, Bossa, love in all its forms, from Trénet to Toto, from Gainsbourg to Dutronc, from B.B. King to Bill Withers, and so many others…
L’événement BELINE SONG EN CONCERT Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère