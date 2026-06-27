Informations pratiques

Moissac-Vallée-Française

KERMESSE

Temple de Saint Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Rendez-vous pour un culte protestant suivi d’une kermesse avec stands, apéritif, tombola et paëlla.

Rendez-vous samedi 15 août, à 16h, pour un culte protestant suivi d’une kermesse avec stands, apéritif, tombola et paëlla. .

Temple de Saint Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 31 50 96

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English :

Join us for a Protestant worship service followed by a fair with booths, drinks, a raffle, and a dance.

L’événement KERMESSE Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère