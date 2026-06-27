KERMESSE Moissac-Vallée-Française
samedi 15 août 2026 · Moissac-Vallée-Française
Informations pratiques
Moissac-Vallée-Française
KERMESSE
Temple de Saint Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Rendez-vous pour un culte protestant suivi d’une kermesse avec stands, apéritif, tombola et paëlla.
Rendez-vous samedi 15 août, à 16h, pour un culte protestant suivi d’une kermesse avec stands, apéritif, tombola et paëlla. .
Temple de Saint Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 31 50 96
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English :
Join us for a Protestant worship service followed by a fair with booths, drinks, a raffle, and a dance.
L’événement KERMESSE Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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