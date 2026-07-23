RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION CHEMINS DE LA SOIE & PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE Moissac-Vallée-Française
mardi 11 août 2026 · Moissac-Vallée-Française
Informations pratiques
Moissac-Vallée-Française
RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION CHEMINS DE LA SOIE & PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE
Temple de St Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Une discussion ouverte avec l’association sur les actions qu’elle mène dans le cadre de la valorisation du patrimoine séricicole local, suivie de la projection d’un film documentaire sur l’histoire de la soie (45′).
Rencontre avec l’association Chemins de la Soie
Mardi 11 août à 18h au Temple de Saint Roman de Tousque
– La médiathèque de Moissac VF reçoit l’association Chemins de la Soie pour nous présenter les actions qu’elle mène dans le cadre de la valorisation du patrimoine séricicole local et la redynamisation des chemins existants.
Une discussion ouverte qui sera suivie de la projection d’un film documentaire sur l’histoire de la soie (45’), puis d’une collation conviviale pour clôturer ensemble cette soirée.
– Tout public
– Entrée libre, participation au chapeau
Sans oublier que durant toute la semaine du lundi 10 au dimanche 16 août de 15h30 à 19h La biblio du clocher renoue le fil avec une exposition qui va de soie , également dans le Temple de Saint Roman de Tousque. .
Temple de St Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie bibliotheque.stroman@gmail.com
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English :
An open discussion with the association about its efforts to promote the local silk-producing heritage, followed by a screening of a documentary film on the history of silk (45′).
L’événement RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION CHEMINS DE LA SOIE & PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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