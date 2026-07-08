Informations pratiques

Moissac-Vallée-Française

CONCERT DUO SINGULIÈRE

Temple de la Boissonnade Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Duo Singulière réunit la violoniste Laure Schappler et la violoncelliste Anne Tixier autour d’un projet musical fondé sur le partage du sensible et de l’émotion.

Le Duo Singulière réunit la violoniste Laure Schappler et la violoncelliste Anne Tixier autour d’un projet musical fondé sur le partage du sensible et de l’émotion. À travers un répertoire éclectique, les deux musiciennes cherchent avant tout à créer du lien et à rendre la musique classique accessible à tous les publics. Leur démarche s’inscrit dans une volonté d’ouverture et de transmission, avec une attention particulière portée à la rencontre avec les auditeurs. Les concerts sont conçus comme des espaces d’échange, où les œuvres sont présentées et contextualisées, favorisant une écoute active et partagée.

Du contrepoint baroque à la richesse des couleurs nordiques et romantiques, chaque pièce ouvre un univers singulier. D’une durée d’environ 1h, ce programme propose une immersion dans un répertoire contrasté, porté par deux artistes unies par une même sensibilité à l’écoute et à l’instant musical.

Tarif Participation aux frais 12€ Entrée solidaire 10€ soutien 15€ (Gratuit pour les moins de 16 ans) Tout public .

Temple de la Boissonnade Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 05 97 84

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English :

The Singuli%E8re Duo brings together violinist Laure Schappler and cellist Anne Tixier in a musical project centered on sharing sensitivity and emotion.

L’événement CONCERT DUO SINGULIÈRE Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère