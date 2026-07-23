Informations pratiques

Moissac-Vallée-Française

EXPOSITION QUI VA DE SOIE

Temple de St Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 15:30:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Exposition sur l’histoire et le patrimoine séricicole local.

Durant toute la semaine du lundi 10 au dimanche 16 août de 15h30 à 19h La biblio du clocher renoue le fil avec une exposition Qui va de soie , dans le Temple de Saint Roman de Tousque. .

Temple de St Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie bibliotheque.stroman@gmail.com

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English :

Exhibition on the history and heritage of local sericulture.

L’événement EXPOSITION QUI VA DE SOIE Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère