AGENDA · Sainte-Mère-Église
Concert de Trio Jourdan Sainte-Mère-Église
vendredi 10 juillet 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Concert de Trio Jourdan
Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Jazz des années 30, rock, chansons françaises et musiques du monde. .
Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Trio Jourdan
L’événement Concert de Trio Jourdan Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Baie du Cotentin
À voir aussi à Sainte-Mère-Église (Manche)
- Balade en tracteur vintage Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 8 juillet 2026
- Les Visites du Jeudi Sainte-Mère-Église 9 juillet 2026
- Visite des animaux Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 10 juillet 2026
- Découverte des abeilles et fabrication de bougie Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 10 juillet 2026
- Atelier distillation de plantes Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 13 juillet 2026