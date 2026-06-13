Sainte-Mère-Église

Les Visites du Jeudi

7 rue de la Cayenne Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Découvrez le processus de brassage artisanal puis dégustez une bière bien fraîche dans le pub inauguré en 2022 et dans lequel sont organisés de nombreux évènements. Tous les jeudis du 9 juillet au 27 août. .

7 rue de la Cayenne Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67

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English : Les Visites du Jeudi

L’événement Les Visites du Jeudi Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Baie du Cotentin