Les Visites du Jeudi Sainte-Mère-Église
Les Visites du Jeudi Sainte-Mère-Église jeudi 9 juillet 2026.
Sainte-Mère-Église
Les Visites du Jeudi
7 rue de la Cayenne Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Découvrez le processus de brassage artisanal puis dégustez une bière bien fraîche dans le pub inauguré en 2022 et dans lequel sont organisés de nombreux évènements. Tous les jeudis du 9 juillet au 27 août. .
7 rue de la Cayenne Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67
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English : Les Visites du Jeudi
L’événement Les Visites du Jeudi Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Baie du Cotentin
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