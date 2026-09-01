Concert de Tristan Hawk Le Busseau
samedi 19 septembre 2026 · Le Busseau
Informations pratiques
Le Busseau
Concert de Tristan Hawk
15 BIS RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Le Busseau Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 23:55:00
Date(s) :
2026-09-19
Un homme seul, et pourtant … un vrai son pop folk. Profitez de cette soirée auprès de cet auteur-compositeur et interprète de talent. Ouverture dès 19h, bar et restauration sur place. Organisé par l’association L’Empreinte. .
15 BIS RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79 assolempreinte79@gmail.com
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English : Concert de Tristan Hawk
L’événement Concert de Tristan Hawk Le Busseau a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine