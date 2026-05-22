Longepierre

Concert de trompe de chasse

1 Rue de l’Église Longepierre Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Concert de trompe de chasse à l’église de Longepierre le samedi 6 juin. Au programme concert et casse croute convivial. Inscription souhaitées sur réservation avec places limitées avant le 1 juin. Une billetterie sera sur place à partir de 18h. Tarif de 10€ et gratuit pour les moins de 8 ans (1 consommation incluse). .

1 Rue de l’Église Longepierre 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 36 03 63

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English : Concert de trompe de chasse

L’événement Concert de trompe de chasse Longepierre a été mis à jour le 2026-05-22 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III