Concert de trompe de chasse Montbazens
Concert de trompe de chasse Montbazens vendredi 14 août 2026.
Montbazens
Concert de trompe de chasse
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert de trompe de chasse avec les Bien-Aller des Monts d’Aubrac. Rendez-vous sur le Parvis du Moulin de la Culture à 20 h 30. Buvette sur place avec Anim’a Montbazens. Participation libre, concert offert par l’association les Amis du Livre.
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
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English :
Hunting horn concert with the Bien-Aller des Monts d’Aubrac. Meet at the Parvis du Moulin de la Culture at 8:30 p.m. Refreshments available on site courtesy of Anim’a Montbazens. Admission is free; the concert is presented by the association Les Amis du Livre.
L’événement Concert de trompe de chasse Montbazens a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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