Montbazens

Concert de trompe de chasse

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert de trompe de chasse avec les Bien-Aller des Monts d’Aubrac. Rendez-vous sur le Parvis du Moulin de la Culture à 20 h 30. Buvette sur place avec Anim’a Montbazens. Participation libre, concert offert par l’association les Amis du Livre.

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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

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English :

Hunting horn concert with the Bien-Aller des Monts d’Aubrac. Meet at the Parvis du Moulin de la Culture at 8:30 p.m. Refreshments available on site courtesy of Anim’a Montbazens. Admission is free; the concert is presented by the association Les Amis du Livre.

L’événement Concert de trompe de chasse Montbazens a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)