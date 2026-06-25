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Concert de trompe de chasse Montbazens

Concert de trompe de chasse Montbazens

Concert de trompe de chasse Montbazens vendredi 14 août 2026.

Ville
12220 Montbazens
Département
Aveyron
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Tarif

Montbazens

Concert de trompe de chasse

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert de trompe de chasse avec les Bien-Aller des Monts d’Aubrac. Rendez-vous sur le Parvis du Moulin de la Culture à 20 h 30. Buvette sur place avec Anim’a Montbazens. Participation libre, concert offert par l’association les Amis du Livre.
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94 

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English :

Hunting horn concert with the Bien-Aller des Monts d’Aubrac. Meet at the Parvis du Moulin de la Culture at 8:30 p.m. Refreshments available on site courtesy of Anim’a Montbazens. Admission is free; the concert is presented by the association Les Amis du Livre.

L’événement Concert de trompe de chasse Montbazens a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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