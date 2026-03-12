Informations pratiques

Montbazens

Noël des p’tits bambins

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Noël des p’tits bambins (jeux animés par le club ados) au moulin de la culture de 14 h à 17 h. Renseignements 07 85 32 00 53. (Anim’a)

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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 7 85 32 00 53

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English :

Noël des p’tits bambins (games led by the Club Ados) at the Moulin de la Culture from 2pm to 5pm. Information 07 85 32 00 53. (Anim’a)

L’événement Noël des p’tits bambins Montbazens a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)