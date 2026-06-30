Journée dédicace Montbazens
dimanche 9 août 2026 · Montbazens
Informations pratiques
Montbazens
Journée dédicace
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Journée dédicace avec Joséphine, l’enfant de Peyrusse-le-Roc par Myriam GUIBERT. Rendez-vous à partir de 11 h à la Maison Petrucia. Renseignements 07 66 69 96 95.
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 7 66 69 96 95
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English :
Book signing with Josphine, the Child of Peyrusse-le-Roc by Myriam GUIBERT. The event begins at 11 a.m. at Maison Petrucia. For more information, call 07 66 69 96 95.
L’événement Journée dédicace Montbazens a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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