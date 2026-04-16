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Spectacle les Oiseaux de trottoir Montbazens

Spectacle les Oiseaux de trottoir Montbazens mercredi 5 août 2026.

Ville : 12220 Montbazens

Département : Aveyron

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif :

Montbazens

Spectacle les Oiseaux de trottoir

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Spectacle les Oiseaux de trottoir, sur le parvis au moulin de la culture à 21 h. Renseignements 05 65 63 77 94.
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94 

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English :

Oiseaux de trottoir show, in front of the moulin de la culture at 9pm. Information 05 65 63 77 94.

L’événement Spectacle les Oiseaux de trottoir Montbazens a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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