Spectacle les Oiseaux de trottoir Montbazens
Spectacle les Oiseaux de trottoir Montbazens mercredi 5 août 2026.
Montbazens
Spectacle les Oiseaux de trottoir
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Spectacle les Oiseaux de trottoir, sur le parvis au moulin de la culture à 21 h. Renseignements 05 65 63 77 94.
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
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English :
Oiseaux de trottoir show, in front of the moulin de la culture at 9pm. Information 05 65 63 77 94.
L’événement Spectacle les Oiseaux de trottoir Montbazens a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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