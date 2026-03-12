Informations pratiques

Montbazens

Concert gratuit

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Concert gratuit, chanteuse de variétés avec Sabrina ESTIVAL, rendez-vous place du marché à 20 h 30 (à la salle de spectacles en cas de pluie). Renseignements 07 85 32 00 53. (Anim’a)

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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 7 85 32 00 53

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English :

Free concert, variety singer with Sabrina ESTIVAL, rendez-vous place du marché at 8:30 p.m. (at the Salle de spectacles in case of rain). Information 07 85 32 00 53. (Anim’a)

L’événement Concert gratuit Montbazens a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)