Concert gratuit Montbazens
mercredi 5 août 2026 · Montbazens
Informations pratiques
Montbazens
Concert gratuit
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Concert gratuit, chanteuse de variétés avec Sabrina ESTIVAL, rendez-vous place du marché à 20 h 30 (à la salle de spectacles en cas de pluie). Renseignements 07 85 32 00 53. (Anim’a)
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 7 85 32 00 53
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English :
Free concert, variety singer with Sabrina ESTIVAL, rendez-vous place du marché at 8:30 p.m. (at the Salle de spectacles in case of rain). Information 07 85 32 00 53. (Anim’a)
L’événement Concert gratuit Montbazens a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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