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Concert de trompes de chasse Musée Gorsline Bussy-le-Grand

Concert de trompes de chasse Musée Gorsline Bussy-le-Grand samedi 30 mai 2026.

Lieu : Musée Gorsline

Adresse : 8 Route d'Étormay

Ville : 21150 Bussy-le-Grand

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Bussy-le-Grand

Concert de trompes de chasse

Musée Gorsline 8 Route d’Étormay Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert de trompes de chasse par les échos de nos vallées.   .

Musée Gorsline 8 Route d’Étormay Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 98 29 71  verrierepatrick@gmail.com

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English : Concert de trompes de chasse

L’événement Concert de trompes de chasse Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*

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