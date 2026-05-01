Concert de trompes de chasse Musée Gorsline Bussy-le-Grand
Concert de trompes de chasse Musée Gorsline Bussy-le-Grand samedi 30 mai 2026.
Bussy-le-Grand
Concert de trompes de chasse
Musée Gorsline 8 Route d’Étormay Bussy-le-Grand Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert de trompes de chasse par les échos de nos vallées. .
Musée Gorsline 8 Route d’Étormay Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 98 29 71 verrierepatrick@gmail.com
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English : Concert de trompes de chasse
L’événement Concert de trompes de chasse Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*
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