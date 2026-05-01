Concert de trompes de chasse Musée Gorsline Bussy-le-Grand

Bussy-le-Grand

Concert de trompes de chasse

Musée Gorsline 8 Route d’Étormay Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert de trompes de chasse par les échos de nos vallées. .

Musée Gorsline 8 Route d’Étormay Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 98 29 71 verrierepatrick@gmail.com

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English : Concert de trompes de chasse

L’événement Concert de trompes de chasse Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*