Exposition Magies Baroques Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Exposition Magies Baroques

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2027-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Dans les salles du château de Bussy-Rabutin, déambulez parmi des créations visuelles et sonores en découvrant la fascination que la figure de la magicienne a exercé, de la Renaissance à l’époque baroque. Cette exposition itinérante du Centre des monuments nationaux met en lumière la magicienne et de ses enchantements, à travers un parcours spectaculaire !

Capable d’emprisonner les chevaliers dans leurs jardins d’illusion, de métamorphoser les hommes ou encore de faire déferler les éclairs, les magiciennes, nommées Circé, Alcina ou encore Armide, ont été une figure majeure de la culture baroque.

En famille, découvrez ces femmes qui, dans les opéras et les pièces de la cour, étaient bien souvent les doubles du scénographe. Ce dernier usait de machineries et d’effets scéniques prodigieux pour faire vivre la magie sur scène transformation, disparition, jeu de lumières…

En filigrane, c’est une présentation du monde du spectacle, de ses mécanismes ingénieux et de sa mise en lumière telle qu’envisagée à la période baroque qui nous est dévoilée.

De scènes en scènes, magie, métamorphoses, envoutements et autres décors enchanteurs vous transporteront dans un décor où les frontières du monde de la magie se fondent dans des décors de théâtre et dans les diverses pièces du château.

Cette exposition est à partager en famille ou entre amis, pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

