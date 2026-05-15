Opéra baroque italien La Pause Rabutin Bussy-le-Grand
Opéra baroque italien La Pause Rabutin Bussy-le-Grand samedi 20 juin 2026.
Bussy-le-Grand
Opéra baroque italien
La Pause Rabutin 13 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Les plus belles pièces de l’opéra baroque italien Marcello, Donizetti, Bellini, Monteverdi, Tosti mais aussi Haendel et Mozart sont à l’honneur dans un florilège de musique vocal et instrumental. Accompagnées au piano par Yves MORY, les chanteuses Mi Ja KIM et Cécile ROOVERS explorent les grands thèmes de la vie en offrant une vision universelle de la femme d’hier et d’aujourd’hui. .
La Pause Rabutin 13 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lapauserabutin@gmail.com
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L’événement Opéra baroque italien Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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