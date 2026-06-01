Toute la tendresse de mon coeur Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand samedi 20 juin 2026.

Bussy-le-Grand

Toute la tendresse de mon coeur

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Assistez à l’émouvante déclamation des lettres de Madame de Sévigné et de sa fille Madame de Grignan au château de Bussy-Rabutin à l’occasion de l’année commémorative des 400 ans de la naissance de la marquise ! .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Toute la tendresse de mon coeur

L’événement Toute la tendresse de mon coeur Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)