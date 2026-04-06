Et souvent votre coeur soupire Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Bussy-le-Grand

Et souvent votre coeur soupire

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 17:45:00

Date(s) :

2026-07-18

Assistez à un programme musical et littéraire axé sur l’échange épistolaire entre Madame de Sévigné et son cousin Roger de Bussy-Rabutin au château de Bussy-Rabutin ! A travers ce spectacle, découvrez la relation pleine de piquant et d’amitié entre Madame de Sévigné et son cousin, Roger de Bussy-Rabutin. Si la Marquise a évoqué les musiciens de la cour et de la ville comme Lully, Charpentier et ses chers Le Camus, père et fils, dont elle chantait les airs, elle a également applaudi sa chère fille qui dansa entre autres dans le Ballet des amours deguisez de Lully. L’Ensemble puisera dans le vaste corpus de la musique vocale et instrumentale du Grand Siècle pour créer un prélude et un prolongement naturel à la correspondance des deux cousins.

La musique ne fera qu’exprimer les accents et soupirs d’une femme passionnée…

Autour de la marquise, c’est également un questionnement sur le féminisme qu’abordera ce spectacle musical. En effet, cette dernière évoque régulièrement dans sa correspondance le patriarcat, la maternité, la liberté individuelle, la révolte, certes sous d’autres mots, mais toujours avec son art du récit et de la peinture des sentiments.

Partez sur les traces de cette femme libre et de son flamboyant cousin grâce à ce concert aussi original que pouvait être la famille Rabutin ! .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

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English : Et souvent votre coeur soupire

L’événement Et souvent votre coeur soupire Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)