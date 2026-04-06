Pique-Nique Romantique Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Bussy-le-Grand

Pique-Nique Romantique

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le temps d’une soirée, appréciez l’atmosphère intimiste et romantique du château pour y fêter la Saint Amour chez le plus galant homme du XVIIe siècle, le comte Roger de Rabutin.

Profitez de la douceur d’une soirée d’août pour un moment hors du temps que vous soyez en couple, en famille ou entre amis. Des tables nappées ornées de bougies prendront place dans le cour du château illuminé et attendent les visiteurs pour un pique-nique exceptionnel au clair de lune. .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

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English : Pique-Nique Romantique

L’événement Pique-Nique Romantique Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)