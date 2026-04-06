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Pique-Nique Romantique Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Pique-Nique Romantique Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Pique-Nique Romantique Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand samedi 1 août 2026.

Lieu : Château de Bussy-Rabutin

Adresse : 12 Rue du Château

Ville : 21150 Bussy-le-Grand

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Bussy-le-Grand

Pique-Nique Romantique

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Le temps d’une soirée, appréciez l’atmosphère intimiste et romantique du château pour y fêter la Saint Amour chez le plus galant homme du XVIIe siècle, le comte Roger de Rabutin.
Profitez de la douceur d’une soirée d’août pour un moment hors du temps que vous soyez en couple, en famille ou entre amis. Des tables nappées ornées de bougies prendront place dans le cour du château illuminé et attendent les visiteurs pour un pique-nique exceptionnel au clair de lune.   .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03  chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

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English : Pique-Nique Romantique

L’événement Pique-Nique Romantique Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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