UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bussy-le-Grand

Concert Ponticelli Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

dimanche 2 août 2026 · Château de Bussy-Rabutin · Bussy-le-Grand

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Château de Bussy-Rabutin
Adresse
12 Rue du Château
Ville
21150 Bussy-le-Grand
Département
Côte-d'Or
Tarif

Bussy-le-Grand

Concert Ponticelli

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Invitation à la danse par le Quatuor Ponticelli (violoncelles) Une exploration de la danse à travers les âges et les continents.   .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 19 02 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Ponticelli

L’événement Concert Ponticelli Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*

À voir aussi à Bussy-le-Grand (Côte-d'Or)