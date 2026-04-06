Concert Ponticelli Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand
dimanche 2 août 2026 · Château de Bussy-Rabutin · Bussy-le-Grand
Informations pratiques
Bussy-le-Grand
Concert Ponticelli
Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Invitation à la danse par le Quatuor Ponticelli (violoncelles) Une exploration de la danse à travers les âges et les continents. .
Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 19 02 97
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English : Concert Ponticelli
L’événement Concert Ponticelli Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*
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