Concert de trompettes Église Saint-Laurent Grivy-Loisy

Informations pratiques

Grivy-Loisy

Concert de trompettes

Église Saint-Laurent Place de l’église Grivy-Loisy Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la commune de Grivy-Loisy vous invite à célébrer un événement marquant l’anniversaire de la signature de la convention de partenariat entre la Fondation du Patrimoine, l’association Patrimoine et Mémoire de Grivy-Loisy et la commune.Pour célébrer cet anniversaire, un concert de l’Ensemble de trompettes de Witry sera organisé dans un cadre convivial et patrimonial. Concert en 2 parties avec entracte fin vers 18h. Cet événement sera l’occasion de mettre à l’honneur le patrimoine, de rappeler l’engagement de nos partenaires en faveur de sa préservation et de partager un moment musical ouvert à tous. Venez nombreux pour célébrer ensemble cette belle réussite et les Journées Européennes du Patrimoine 2026.

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Église Saint-Laurent Place de l’église Grivy-Loisy 08400 Ardennes Grand Est +33 6 33 83 25 02 mairie-grivy-loisy@wanadoo.fr

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English :

%C0 To mark the 2026 European Heritage Days, the town of Grivy-Loisy invites you to celebrate a significant event: the anniversary of the signing of the partnership agreement between the Fondation du Patrimoine, the Patrimoine et Mémoire de Grivy-Loisy association, and the municipality.To mark this anniversary, a concert by the Witry Trumpet Ensemble will be held in a warm and heritage-rich setting. The concert will consist of two parts with an intermission and is scheduled to end around 6:00 p.m. This event will be an opportunity to honor our heritage, to highlight our partners’ commitment to its preservation, and to share a musical experience open to everyone. We hope to see many of you there to celebrate this wonderful achievement and the 2026 European Heritage Days together.

L’événement Concert de trompettes Grivy-Loisy a été mis à jour le 2026-07-17 par Ardennes Tourisme