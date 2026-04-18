Concert de Zabé la Rouge Beaubec-la-Rosière
Concert de Zabé la Rouge Beaubec-la-Rosière dimanche 2 août 2026.
Beaubec-la-Rosière
Concert de Zabé la Rouge
Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Venez écouter un concert de Alt Indie Fr avec Zabé la Rouge aux Racines du Goût ! .
Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 03 99 98
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English : Concert de Zabé la Rouge
L’événement Concert de Zabé la Rouge Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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