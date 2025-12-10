Les dimanches de l’autonomie au potager bio Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière
Les dimanches de l’autonomie au potager bio Ferme du Coq à l’Âne Beaubec-la-Rosière dimanche 26 juillet 2026.
Les dimanches de l’autonomie au potager bio
Ferme du Coq à l’Âne 1974 Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:30:00
fin : 2026-07-26 16:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Thèmes abordés
– Réussir les semis de légumes de Juillet légumes d’automne
– Transformer ses excédents de récoltes
– Soigner ses cultures
Pour qui ? Les jardinier.e.s en quête d’autonomie légumière dans leur potager bio!
Quand ? Un dimanche par mois de 9h30 à 16h30
Quoi ? Un cycle annuel de 12 séances abordant tous les aspects d’une saison maraîchère complète
Comment ? Deux à trois thèmes abordés chaque mois en fonction de la saison
Matinée théorique repas tiré du sac Après-midi pratique
Où ?A la ferme du Coq à l’âne 1974 rue de la Côté du Bastringue, 76440 Beaubec-la-Rosière
Combien ? 50€ la journée, 550€ les douze séances
Renseignements complémentaires auprès de Sébastien au 06 32 95 28 93 .
Ferme du Coq à l’Âne 1974 Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 95 28 93
English : Les dimanches de l’autonomie au potager bio
L’événement Les dimanches de l’autonomie au potager bio Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux