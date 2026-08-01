Informations pratiques

Osse-en-Aspe

Concert de Zeze & Xabi

Le saillet Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le pied dans l’oreille organise un concert en plein air (repli à la salle des fêtes d’Athas si mauvais temps) Zeze & Xabi, electro-world.

Buvette et foodtruck sur place dès 19h. .

Le saillet Osse-en-Aspe 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 85 32 98 lepieddansloreilleaspe@gmail.com

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English : Concert de Zeze & Xabi

L’événement Concert de Zeze & Xabi Osse-en-Aspe a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn