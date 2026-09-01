Concert décalé C’est pas a vous qu’ça m’arriverait Marcel & orchestre Domaine de L’Excuse Coteaux-du-Blanzacais

Informations pratiques

Coteaux-du-Blanzacais

Concert décalé C’est pas a vous qu’ça m’arriverait Marcel & orchestre

Domaine de L’Excuse Chez courand Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 21:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Venez découvrir ce concert décalé qui associe differents styles musicaux Reggae, Rock, Funk, Ska!

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Domaine de L’Excuse Chez courand Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 27 44 56 sarldelagodaille62@orange.fr

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English : Concert décalé C’est pas a vous qu’ça m’arriverait Marcel & orchestre

Come and experience this quirky concert that blends different musical styles: reggae, rock, funk and ska!

L’événement Concert décalé C’est pas a vous qu’ça m’arriverait Marcel & orchestre Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente