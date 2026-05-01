CONCERT DECOUV’ART Passa
CONCERT DECOUV’ART Passa dimanche 10 mai 2026.
Passa
CONCERT DECOUV’ART
Hammeau du Monastir Passa Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’Association Decouv’art, au but d’ouvrir la culture à tous les milieux et à tous les âges, vous présente un ensemble de contrebasse France et Argentine!
Venez nombreux les découvrir, dimanche10 mai à 18h.
Participation libre au profit de l’associa…
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Hammeau du Monastir Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 40 07 89
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English :
The Decouv’art Association, whose aim is to open up culture to all backgrounds and all ages, presents a double bass ensemble from France and Argentina!
Come and discover them on Sunday, May 10 at 6 p.m.
Free participation to benefit the association…
L’événement CONCERT DECOUV’ART Passa a été mis à jour le 2026-04-29 par OTI ASPRES-THUIR