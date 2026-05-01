Passa

CONCERT DECOUV’ART

Hammeau du Monastir Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

L’Association Decouv’art, au but d’ouvrir la culture à tous les milieux et à tous les âges, vous présente un ensemble de contrebasse France et Argentine!

Venez nombreux les découvrir, dimanche10 mai à 18h.

Participation libre au profit de l’associa…

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Hammeau du Monastir Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 40 07 89

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English :

The Decouv’art Association, whose aim is to open up culture to all backgrounds and all ages, presents a double bass ensemble from France and Argentina!

Come and discover them on Sunday, May 10 at 6 p.m.

Free participation to benefit the association…

L’événement CONCERT DECOUV’ART Passa a été mis à jour le 2026-04-29 par OTI ASPRES-THUIR