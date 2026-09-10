Concert-découverte de l’orgue baroque ibérique de St-Pasquier, Église Saint-Pasquier, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pasquier · Nantes
Informations pratiques
Concert-découverte de l’orgue baroque ibérique de St-Pasquier Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Pasquier Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
A l’issue d’un récital, l’organiste Gaëlle Coulon vous recevra à la tribune de l’orgue où vous pourrez découvrir de façon privilégiée l’histoire et les secrets de l’instrument.
Église Saint-Pasquier Place Émile Fritsch, 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 0687855370 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083010716742 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083010716742 Venez découvrir le nouvel orgue de l’église Saint-Pasquier, inauguré en février 2023. Instrument unique à Nantes, cet orgue construit par la manufacture Frédéric Desmottes, est d’esthétique baroque ibérique.
A l’issue d’un récital, l’organiste Gaëlle Coulon vous recevra à la tribune de l’orgue où vous pourrez découvrir de façon privilégiée l’histoire et les secrets de l’instrument.
©Florence Le Guyon
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