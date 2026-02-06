Concert Déferlante d’été: Spelim Pornic
Concert Déferlante d’été: Spelim Pornic mercredi 19 août 2026.
Pornic
Concert Déferlante d’été: Spelim
Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Concert groove-electro , dans le cadre de la Déferlante d’été avec Spelim.
Un artiste solaire, proposant une musique positive, mêlant pop tribale, reggae, électro et soul
Derrière l’épatant multi-instrumentiste et le showman électrique, le charisme et la voix de SPELIM sont le ciment fondateur de 13 titres au groove radieux, un concentré de Dread Pop bondissant et énergique, subtil alliage des innombrables visages de l’artiste. De la chaleur du dancefloor à l’introspection soul, de la pop tribale électro au reggae fondateur, In Art we Trust nous parle d’un homme porté par la lumière et les vibrations vitales de la feel-good music. Et derrière cette traînée de poudre joyeuse et explosive, une marque indélébile apparaît alors sur les visages rencontrés ici et là un grand et beau sourire.
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Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11
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English :
Groove-electro concert, as part of Déferlante d?été with Spelim.
L’événement Concert Déferlante d’été: Spelim Pornic a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic
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