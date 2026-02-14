Concert DELANIE PICKERING, Boîte À Musiques, Wattrelos

Concert DELANIE PICKERING Jeudi 7 mai, 20h30 Boîte À Musiques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T20:30:00+02:00 – 2026-05-07T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T20:30:00+02:00 – 2026-05-07T22:30:00+02:00

Concert de DELANIE PICKERING (Chicago blues / USA) le jeudi 7 mai 2026 à 20 h 30 à la BAM.

Guitariste chevronnée, chanteuse puissante, Delanie Pickering mêle avec une facilité déconcertante le blues de Chicago et du Texas, additionné d’une bonne rasade de boogie. Forte de deux albums, cette artiste rencontre des publics à travers le monde, distillant une certaine vision du blues, aussi chaleureuse que déchirante. Artiste à découvrir de toute urgence sur la scène de la BAM !!!

Tarifs 9 € / 6 € – Placement libre / assis

Infos : Wattrelos Découvertes, 03 20 75 85 86

Billetterie : https://www.billetweb.fr/delanie-pickering

Boîte À Musiques 15 rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

