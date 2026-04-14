L’Eglise Sainte-Thérèse à Wattrelos, Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos, Wattrelos
L’Eglise Sainte-Thérèse à Wattrelos, Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos, Wattrelos dimanche 3 mai 2026.
L’Eglise Sainte-Thérèse à Wattrelos Dimanche 3 mai, 14h30 Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos Nord
Sur inscription 8 € / 7 € / gratuit pour les moins de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00
Originale, moderne et surprenante ! Voici comment nous pourrions vous décrire l’église Sainte-Thérèse, l’une des plus belles églises de l’entre-deux-guerres de la métropole lilloise, qui présente une architecture à la fois traditionnelle avec une touche d’originalité amenée par les éléments Art déco.
RV devant l’église Sainte-Thérèse, rue Sainte-Thérèse à Wattrelos
Vendredi 22 mai de 18h à 19h
8 € / 7 € / gratuit pour les moins de 6 ans
Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos rue Sainte-Thérèse à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/l-eglise-sainte-therese-a-wattrelos-1.html »}]
Une des plus belles églises de l’entre-deux guerres de la métropole lilloise vous ouvre ses portes ! Eglise Art déco
© Ville de Wattrelos
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