Voitures Rétro, Musée des Arts et Traditions Populaires, Wattrelos
Voitures Rétro, Musée des Arts et Traditions Populaires, Wattrelos dimanche 19 avril 2026.
Voitures Rétro Dimanche 19 avril, 10h00 Musée des Arts et Traditions Populaires Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Le dimanche 19 avril de 10 h à 18 h au Musée des Arts et Traditions Populaires, Voitures Rétro.
Sur place buvette et petite restauration, animations diverses, maquillage pour enfants et exposition de voitures miniatures.
Infos au 03 20 81 59 50.
Musée des Arts et Traditions Populaires 96 rue François Mériaux 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Beaulieu Nord Hauts-de-France
au Musée
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