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À vos manettes, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos

À vos manettes, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos

À vos manettes, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Annexe du Sapin Vert

Adresse : rue de l'union 59150 Wattrelos

Ville : 59150 Wattrelos

Département : Nord

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Entrée gratuite, sur réservation

À vos manettes Jeudi 16 avril, 15h00 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord

Entrée gratuite, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

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