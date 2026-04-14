À vos manettes, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos

À vos manettes Jeudi 16 avril, 15h00 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord

Entrée gratuite, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert rue de l’union 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.51.73 »}]

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