À vos manettes, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos
À vos manettes, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos jeudi 16 avril 2026.
À vos manettes Jeudi 16 avril, 15h00 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord
Entrée gratuite, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Bibliothèque Annexe du Sapin Vert rue de l’union 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.51.73 »}]
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Droit réservé
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