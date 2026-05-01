Concert d’ensemble d’Anches Sotteville-sur-Mer
Concert d’ensemble d’Anches Sotteville-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Sotteville-sur-Mer
Concert d’ensemble d’Anches
Salle la bergerie Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert à 16h30 à la salle la Bergerie, avec les classes de clarinettes et saxophones du conservatoire d la Côte d’Albâtre.
Entrée libre sur réservation. .
Salle la bergerie Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90 reservation.concert@cote-albatre.com
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English : Concert d’ensemble d’Anches
L’événement Concert d’ensemble d’Anches Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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