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Concert d’ensemble d’Anches Sotteville-sur-Mer

Concert d’ensemble d’Anches Sotteville-sur-Mer samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle la bergerie

Ville : 76740 Sotteville-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Sotteville-sur-Mer

Concert d’ensemble d’Anches

Salle la bergerie Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert à 16h30 à la salle la Bergerie, avec les classes de clarinettes et saxophones du conservatoire d la Côte d’Albâtre.
Entrée libre sur réservation.   .

Salle la bergerie Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90  reservation.concert@cote-albatre.com

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English : Concert d’ensemble d’Anches

L’événement Concert d’ensemble d’Anches Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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