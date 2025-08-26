Sotteville-sur-Mer

Fête de la musique

Place du village Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

RDV dès 18h30 pour la fête de la musique dans le village!! .

Place du village Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 62 28 mairie.sottevillesurmer@wanadoo.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre