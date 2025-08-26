Fête de la musique Sotteville-sur-Mer
Fête de la musique Sotteville-sur-Mer dimanche 21 juin 2026.
Sotteville-sur-Mer
Fête de la musique
Place du village Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
RDV dès 18h30 pour la fête de la musique dans le village!! .
Place du village Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 62 28 mairie.sottevillesurmer@wanadoo.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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