Informations pratiques

Saint-Palais

Concert des 80 ans d’Oldarra

Église Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

L’année 2026 marque les 80 ans d’existence du groupe OLDARRA.

A ce titre et pour célébrer cet évènement plusieurs concerts / spectacles sont proposés dans des lieux emblématiques du Pays Basque en lien avec l’histoire du groupe ainsi que des conférences, des actions pédagogiques et de médiation culturelle.

Parmi les 5 concerts/spectacles présentés en accès et participation libres, celui de Saint -Palais revêt une importance particulière pour l’histoire d’OLDARRA, déjà venu s’y produire. Ce lieu, à la croisée des voies jacquaires empruntées par OLDARRA lors de sa progression vers Saint-Jacques de Compostelle en 2007, reste une étape remarquable parmi les 15 concerts offerts sur les chemins à l’occasion de ce périple. .

Église Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 90 43 10

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English : Concert des 80 ans d’Oldarra

L’événement Concert des 80 ans d’Oldarra Saint-Palais a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque