AGENDA · Saint-Palais
Spectacle de danse basque Iruski Saint-Palais
jeudi 20 août 2026 · Saint-Palais
Informations pratiques
Saint-Palais
Spectacle de danse basque Iruski
Place du Foirail Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Spectacle de danse basque par le groupe Iruski. .
Place du Foirail Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 saintpalais@otpaysbasque.com
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English : Spectacle de danse basque Iruski
L’événement Spectacle de danse basque Iruski Saint-Palais a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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