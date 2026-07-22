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Spectacle de danse basque Iruski Saint-Palais

jeudi 20 août 2026 · Saint-Palais

Spectacle de danse basque Iruski Saint-Palais

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place du Foirail
Ville
64120 Saint-Palais
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Saint-Palais

Spectacle de danse basque Iruski

Place du Foirail Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Spectacle de danse basque par le groupe Iruski.   .

Place du Foirail Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78  saintpalais@otpaysbasque.com

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English : Spectacle de danse basque Iruski

L’événement Spectacle de danse basque Iruski Saint-Palais a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Pays Basque

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