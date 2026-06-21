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Stage de skateboard Punpa Saint-Palais

vendredi 31 juillet 2026 · Punpa · Saint-Palais

Stage de skateboard Punpa Saint-Palais

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Punpa
Adresse
2 Route de Gibraltar
Ville
64120 Saint-Palais
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Saint-Palais

Stage de skateboard

Punpa 2 Route de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:30:00
fin : 2026-07-31 10:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Les stages auront lieu les jeudis, vendredis et samedis matin de 9h30 à 10h30 durant l’été au skatepark, pour les enfants à partir de 5 ans.
Les familles intéressées peuvent nous contacter directement afin de connaître les dates disponibles et effectuer une réservation.   .

Punpa 2 Route de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 45 72 65 

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English : Stage de skateboard

L’événement Stage de skateboard Saint-Palais a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme Pays Basque

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