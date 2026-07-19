Informations pratiques

Saint-Palais

Réunion de présentation projet Préservation du patrimoine

Salle à côté de la Mairie Saint-Palais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

L’association Saint Fiacre Saint-Palais 03 organise une réunion de présentation concernant leur projet de préservation du patrimoine de la commune de Saint-Palais .

Participez à la sauvegarde du patrimoine local et à l’avenir de votre commune !

.

Salle à côté de la Mairie Saint-Palais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 92 78 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint Fiacre Saint-Palais 03 association is organizing an informational meeting about its project to preserve the heritage of the town of Saint-Palais.

Get involved in preserving local heritage and shaping the future of your town!

L’événement Réunion de présentation projet Préservation du patrimoine Saint-Palais a été mis à jour le 2026-07-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ