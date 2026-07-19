Réunion de présentation projet Préservation du patrimoine Saint-Palais
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Palais
Informations pratiques
Saint-Palais
Réunion de présentation projet Préservation du patrimoine
Salle à côté de la Mairie Saint-Palais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
L’association Saint Fiacre Saint-Palais 03 organise une réunion de présentation concernant leur projet de préservation du patrimoine de la commune de Saint-Palais .
Participez à la sauvegarde du patrimoine local et à l’avenir de votre commune !
.
Salle à côté de la Mairie Saint-Palais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 92 78 89
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English :
The Saint Fiacre Saint-Palais 03 association is organizing an informational meeting about its project to preserve the heritage of the town of Saint-Palais.
Get involved in preserving local heritage and shaping the future of your town!
L’événement Réunion de présentation projet Préservation du patrimoine Saint-Palais a été mis à jour le 2026-07-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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