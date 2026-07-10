Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête Salle de la Picaudière Carquefou

samedi 26 septembre 2026 · Salle de la Picaudière · Carquefou

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 12:00 – 20:00

Gratuit : non 5 € minimum Tout public

Temps festif ! Organisé par les Copains en fête. Tombola (2 € le ticket)

Salle de la Picaudière Carquefou 44470

0659267277



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