AGENDA · Carquefou99vues
Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête Salle de la Picaudière Carquefou
samedi 26 septembre 2026 · Salle de la Picaudière · Carquefou
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 12:00 – 20:00
Gratuit : non 5 € minimum Tout public
Temps festif ! Organisé par les Copains en fête. Tombola (2 € le ticket)
Salle de la Picaudière Carquefou 44470
0659267277
Afficher la carte du lieu Salle de la Picaudière et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Carquefou (Loire-Atlantique)
- Bal populaire à Carquefou Parc du Charbonneau Carquefou 13 juillet 2026
- Bal populaire à Carquefou, Parc du Charbonneau, Carquefou 13 juillet 2026
- Festival l’Été continue Parc du Charbonneau Carquefou 25 août 2026
- Festival l’Été continue, Parc du Charbonneau, Carquefou 25 août 2026
- Alex Ayed : Totano + Lito Kattou : Soothsayers Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou 26 août 2026