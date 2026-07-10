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Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête Salle de la Picaudière Carquefou

samedi 26 septembre 2026 · Salle de la Picaudière · Carquefou

Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête Salle de la Picaudière Carquefou

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
12:00
Lieu
Salle de la Picaudière
Adresse
Rue Victor Hugo
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 € minimum

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 12:00 – 20:00
Gratuit : non 5 € minimum Tout public 

Temps festif ! Organisé par les Copains en fête. Tombola (2 € le ticket)

Salle de la Picaudière Carquefou 44470
0659267277


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