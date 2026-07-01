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Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête, Salle de la Picaudière, Carquefou

samedi 26 septembre 2026 · Salle de la Picaudière · Carquefou

Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête, Salle de la Picaudière, Carquefou

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Salle de la Picaudière
Adresse
Rue Victor Hugo, Carquefou
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 € minimum

Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête Samedi 26 septembre, 12h00 Salle de la Picaudière Loire-Atlantique

5 € minimum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Temps festif !

Organisé par les Copains en fête.

Tombola (2 € le ticket)

Salle de la Picaudière Rue Victor Hugo, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mickaelblanchet144@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0659267277 »}]
Concert

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