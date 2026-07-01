AGENDA · Carquefou
Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête, Salle de la Picaudière, Carquefou
samedi 26 septembre 2026 · Salle de la Picaudière · Carquefou
Informations pratiques
Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête Samedi 26 septembre, 12h00 Salle de la Picaudière Loire-Atlantique
5 € minimum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Temps festif !
Organisé par les Copains en fête.
Tombola (2 € le ticket)
Salle de la Picaudière Rue Victor Hugo, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mickaelblanchet144@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0659267277 »}]
Concert
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