Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête, Salle de la Picaudière, Carquefou

samedi 26 septembre 2026 · Salle de la Picaudière · Carquefou

Informations pratiques

Concert des artistes amateurs – Association Les Copains en Fête Samedi 26 septembre, 12h00 Salle de la Picaudière Loire-Atlantique

5 € minimum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T12:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Temps festif !

Organisé par les Copains en fête.

Tombola (2 € le ticket)

Salle de la Picaudière Rue Victor Hugo, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mickaelblanchet144@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0659267277 »}]

Concert