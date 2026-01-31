Concert des ateliers de musiques actuelles amplifiées Espace culturel Musique & Danse Le Blanc-Mesnil

Programmation à venir

Les élèves du département de musiques actuelles amplifiées présentent leurs projets

Le vendredi 12 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Espace culturel Musique & Danse 42 Avenue Paul Vaillant Couturier 93150 Le Blanc-Mesnil

