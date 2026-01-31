Concert des ateliers de musiques actuelles amplifiées Espace culturel Musique & Danse Le Blanc-Mesnil
Concert des ateliers de musiques actuelles amplifiées Espace culturel Musique & Danse Le Blanc-Mesnil vendredi 12 juin 2026.
Programmation à venir
Les élèves du département de musiques actuelles amplifiées présentent leurs projets
Le vendredi 12 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Espace culturel Musique & Danse 42 Avenue Paul Vaillant Couturier 93150 Le Blanc-Mesnil
https://www.facebook.com/crrdeparis
