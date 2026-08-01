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AGENDA · Bègues

Concert des Black Cat Bones Place de l’Eglise Bègues

vendredi 14 août 2026 · Place de l'Eglise · Bègues

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place de l'Eglise
Adresse
Cour du Château
Ville
03800 Bègues
Département
Allier
Tarif

Bègues

Concert des Black Cat Bones

Place de l’Eglise Cour du Château Bègues Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert des Black Cat Bones (musique folk & Blues).
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Place de l’Eglise Cour du Château Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 73 42 20  mairie-begues@wanadoo.fr

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English :

Black Cat Bones Concert (folk and blues music).

L’événement Concert des Black Cat Bones Bègues a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Val de Sioule

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