Concert des Black Cat Bones Place de l’Eglise Bègues

Informations pratiques

Bègues

Concert des Black Cat Bones

Place de l’Eglise Cour du Château Bègues Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert des Black Cat Bones (musique folk & Blues).

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Place de l’Eglise Cour du Château Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 73 42 20 mairie-begues@wanadoo.fr

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English :

Black Cat Bones Concert (folk and blues music).

L’événement Concert des Black Cat Bones Bègues a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Val de Sioule