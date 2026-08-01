AGENDA · Bègues
Concert des Black Cat Bones Place de l’Eglise Bègues
vendredi 14 août 2026 · Place de l'Eglise · Bègues
Informations pratiques
Bègues
Concert des Black Cat Bones
Place de l’Eglise Cour du Château Bègues Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert des Black Cat Bones (musique folk & Blues).
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Place de l’Eglise Cour du Château Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 73 42 20 mairie-begues@wanadoo.fr
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English :
Black Cat Bones Concert (folk and blues music).
L’événement Concert des Black Cat Bones Bègues a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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